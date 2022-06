Résultat de la législative à Donchery : 2e tour en direct

15:30 - À Donchery, la candidature Divers droite en tête

Au soir du premier tour, le 12 juin dernier, les habitants de Donchery ont plébiscité la candidature Divers droite qui a engrangé 41,09% des voix. Elle a coiffé au poteau les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui reçoivent dans l'ordre 30,54% et 13,49% des votes. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 sièges.