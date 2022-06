Résultat de la législative à Donchery : en direct

12/06/22 11:28

8 candidats sont sur la ligne de départ dans la circonscription de Donchery aujourd'hui, pour le 1er tour de l'élection législative 2022. Un nombre de candidatures inférieur à celui des autres circonscriptions (10 candidatures habituellement). Et les 1599 électeurs de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour gagner les 2 bureaux de vote et décider qui ils veulent envoyer à l'Assemblée à l'issue de cette première manche.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Quel candidat installeront en première place des résultats des législatives en 2022 les 2 056 personnes habitant à Donchery à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ? Les administrés de cette commune se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Pendant la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 45,64% des voix au premier tour à Donchery. La présidente du RN avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22,60% et 14,16% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Donchery avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui confiant 63,09% des suffrages. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 36,91% des voix.