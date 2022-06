Résultat de la législative à Dordives : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Dordives dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 19:22

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Dordives sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:22 - Quel résultat à Dordives pour la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon ? Une des questions cruciales de ces élections législatives 2022, en France comme à Dordives, reste le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait enregistré 20,56% des suffrages il y a deux mois dans la localité. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,26% et 0,56% au premier tour de la présidentielle. La coalition de gauche peut donc espérer un total théorique de 23,38% à Dordives pour ce premier tour. 16:30 - À Dordives, des sondages tout aussi pertinents qu'en France ? La majorité est tombé à un trait de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Le RN de Marine Le Pen, lui, s'est rapproché des 20%. Ces indicateurs des derniers jours auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Dordives. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. Le premier tour de la dernière présidentielle, à Dordives cette fois, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 37,74% des suffrages. A la suite, se hissait Jean-Luc Mélenchon à 20,56%, puis Emmanuel Macron à 19,25% et Éric Zemmour à 7,08%. 14:30 - À Dordives, le chiffre phare de ces législatives demeure la participation À Dordives, le niveau de participation sera incontestablement l'un des critères décisifs de ces élections législatives. L'inflation, combinée avec les craintes dues au conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie seraient susceptibles d'impacter la stratégie de vote des citoyens de Dordives. Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 28,51% au niveau de la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 25,9% au premier tour. Pour rappel, au niveau de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - À Dordives quel était le pourcentage de l'abstention à Dordives en 2017 ? Comment ont voté ordinairement les citoyens de cette ville lors des précédentes élections ? En 2017, pendant les législatives, 46,72% des électeurs de Dordives avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 40,71% pour le tour deux. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - Les bureaux de vote ferment à 18 heures à Dordives L'élection se déroule depuis quelques heures à Dordives et il reste encore du temps pour se rendre à son bureau de vote puisque les bureaux de vote de la ville seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 10 prétendants qui sont candidats dans la seule circonscription de la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Résultat des élections législatives 2022 à Dordives

Les élections législatives 2022 auront lieu à Dordives comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Loiret

Tête de liste Liste Olivier Rohaut Divers Dominique Clergue Divers extrême gauche Philippe Moreau Divers droite Sylvie Lechevalier Droite souverainiste Bruno Nottin Nouvelle union populaire écologique et sociale Thomas Ménagé Rassemblement National Jean-Michel Blanquer Ensemble ! (Majorité présidentielle) Ariel Lévy Les Républicains Alexandre Cuignache Reconquête ! Romain d'Isoard de Chenerilles Ecologistes

Législatives 2022 à Dordives : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Dordives (45680) à la mi-juin ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains. Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 38% des suffrages au premier tour à Dordives, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône et le fondateur de La République En Marche avaient obtenu 21% et 19% des voix. Le choix des électeurs de Dordives était resté égal au second tour au profit de Marine Le Pen (62% des voix). Emmanuel Macron avait obtenu 38% des votes. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier.