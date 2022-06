Résultat de la législative à Douarnenez : en direct

12/06/22 17:09

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Douarnenez sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:09 - Les enquêtes des sondeurs, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Douarnenez ? Le premier tour de la dernière présidentielle, à Douarnenez, avait tourné à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 30,46% des suffrages. Derrière, se trouvait Emmanuel Macron à 26,98%, puis Marine Le Pen à 15,37% et Yannick Jadot à 6,46%. Le président-candidat arrivait à en revanche 27,85% en France, contre 23,15% pour la candidate du FN et près de 22% pour le leader de LFI. Les dynamiques nationales des dernières semaines viendront peut-être infléchir ce paysage à Douarnenez au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Pour rappel la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a tutoyé la majorité présidentielle dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Radio France). Au même moment, le RN est passé au-dessus des 19%. 14:30 - Après la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Douarnenez ? À Douarnenez, l'abstention constituera incontestablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 26,58% des électeurs dans l'agglomération avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 24,7% au premier tour. Le conflit militaire russo-ukrainien et ses conséquences sur les tarifs des matières premières pourraient en effet favoriser l'abstention à Douarnenez (29100). 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Douarnenez à l'occasion du premier tour des législatives 2022 ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : la participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. Au cours des derniers scrutins, les 14 383 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2017, lors des législatives, le taux d'abstention avait atteint 58,51% au premier tour dans la commune à Douarnenez. Le taux d'abstention était de 48,14% pour le dernier round. 09:30 - Les législatives 2022 s'achèvent à 18 heures à Douarnenez Les résultats des élections législatives 2022 à Douarnenez vont vraisemblablement être dévoilés dans la foulée de la fermeture des 13 bureaux de vote, la commune ne représentant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et on se rendra compte assez vite qui des 12 candidats aura son ticket pour le 2e tour.

Résultat des élections législatives 2022 à Douarnenez

Les élections législatives 2022 auront lieu à Douarnenez comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 7ème circonscription du Finistère

Tête de liste Liste Liliana Tanguy Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jacques Tanguy Divers Yolande Bouin Nouvelle union populaire écologique et sociale Alain Perez Divers Eric Le Guen Les Républicains Aela Malet Régionaliste Patrik Criquet Divers Yann Leriche Reconquête ! Franck Nicolas Rassemblement National Abbas Djobo Ecologistes Régis Debliqui Divers extrême gauche Maxime Touzé Régionaliste

Législatives 2022 à Douarnenez : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Douarnenez (29100) prendront à nouveau la direction des bureaux de vote en 2022. Ils devront participer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait amassé 30,5% des suffrages au premier tour à Douarnenez. Le fondateur du parti "La France Insoumise" avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 27,0% et 15,4% des suffrages. Après la disqualification de Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en décrochant 71,4% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 28,6% des voix. Les administrés de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Jean-Luc Mélenchon comme au premier tour de la présidentielle et plébisciteront-ils la coalition de partis politiques de gauche aux prochaines élections ?