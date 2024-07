Résultat des législatives 2024 à Pouldreuzic (29710) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Un potentiel de 51,37% au deuxième tour pour la gauche à Pouldreuzic Combien d'électeurs voteront pour le Front populaire, alliant la France isoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé comme plus proche du RN dans les intentions de vote lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des voix glanés au niveau du pays sont un premier indicateur. La barre est déjà haute : lors du premier tour des législatives il y a une semaine, à Pouldreuzic, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 32,54% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Ce qui correspond à une hausse de 1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a réussi à atteindre ou dépasser son résultat de 2022 lors du second tour, soit 51,37% à l'époque.

20:58 - Les performances du Rassemblement national aux dernières législatives à Pouldreuzic Avec un score encore plus élevé qu'aux européennes, l'évolution du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à considérer localement. La progression du RN est déjà puissante à Pouldreuzic entre le score du parti d'extrême droite en 2022 (13,36%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (26,38%), de l'ordre de 13 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les instituts de sondages donnant au RN une progression d'environ 130 à 160 sièges par rapport à la précédente élection des députés (89 sièges). De quoi anticiper une implantation durable du parti localement, et ce quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel avait été le verdict des législatives en 2022 à Pouldreuzic ? Il s'agit à ce stade de découvrir si la tendance au deuxième tour sera comparable à celle de 2022 ou non. Les législatives il y a deux ans à Pouldreuzic bénéficieront en revanche, au premier tour, aux candidats LFI-PS-PC-EELV qui s'élèveront à 31,57% des voix dans la commune, déjà partie intégrante de la 7ème circonscription du Finistère. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Yolande Bouin (Nupes) au sommet localement, avec 51,37%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,63%.

20:05 - Quel avait été le résultat du scrutin il y a une semaine à Pouldreuzic ? A en croire les ultimes projections établies sur la base des résultats du premier tour, le parti de Jordan Bardella serait susceptible de s'assurer entre 210 et 250 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires pourrait accaparer entre 170 et 200 sièges. Les candidats suivant toujours Emmanuel Macron pourraient préserver jusqu'à 120 sièges. Il faudra cependant prendre en compte les caractéristiques locales. Jugdeep Harvinder (Front populaire) a amassé 32,54% des votes à Pouldreuzic dimanche 30 juin, lors du premier tour de la législative. Un premier résultat qui lui a permis de ressortir devant Liliana Tanguy (Ensemble pour la République) et Annick Alanou (Rassemblement National) avec 30,69% et 26,38% des électeurs. C'est aussi Jugdeep Harvinder qui achevait ce premier tour en pôle position sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 31,06%, devant Liliana Tanguy avec 30,66% et Annick Alanou avec 26,1%.

19:21 - Que dire du scrutin européen à Pouldreuzic au niveau de la participation ? L'analyse des précédents scrutins électoraux permet de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. Dimanche dernier, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Pouldreuzic était de 26,47%, en dessous de 18 points de celui des dernières européennes. Durant le précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention s'était en effet hissé à 44,66% au niveau de Pouldreuzic, à comparer avec une abstention de 47,28% lors du scrutin européen de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle représentait 25,90% à 12 h et 59,39% à 17 h pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

18:35 - 73,53% de participation lors de la 1ère étape des législatives à Pouldreuzic À Pouldreuzic, l'une des clés du scrutin législatif est à n'en pas douter l'abstention. Dans la commune, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 était de 26,47%. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 774 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 23,45% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 21,76% au premier tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 47,68% au premier tour. Au second tour, 45,95% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Pouldreuzic ? La hausse généralisée des prix qui grève le budget des Français serait capable de renforcer l'engagement civique des citoyens de Pouldreuzic.

17:29 - Élections législatives à Pouldreuzic : un éclairage démographique Dans la ville de Pouldreuzic, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 127 habitants/km² et un taux de chômage de 7,79%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 24 139 € par an souligne l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 924 votants. Le nombre de familles monoparentales (9,67%) révèle des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (9,26%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 16,1%, comme à Pouldreuzic, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.