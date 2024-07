Résultat des législatives 2024 à Plogastel-Saint-Germain (29710) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Plogastel-Saint-Germain : 47,17% au second tour La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient opté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Le 30 juin, ce sont 28,06% des bulletins qu'a réunis l'attelage à l'échelle de la France, alors que la Nupes en avait récolté 25,66% en 2022. Le jour du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 27,92% des suffrages à Plogastel-Saint-Germain. Un score en baisse en comparaison des 29,55% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 47,17% pour faire aussi bien que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - Jusqu'où peut aller le RN à Plogastel-Saint-Germain lors des législatives ? L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. La progression du RN est déjà solide à Plogastel-Saint-Germain entre le score du mouvement d'extrême droite en 2022 (12,65%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (26,27%), de l'ordre de 14 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les instituts de sondages donnant au RN une progression de près de 130 à 160 sièges comparé à 2022 (89 sièges). Suffisamment pour prévoir un ancrage durable du parti dans la ville, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel résultat final à Plogastel-Saint-Germain pour Ensemble aux législatives 2024 ? Cet état des lieux sorti des urnes au premier tour est immanquablement à comparer avec ce qui a eu lieu en 2022. Lors des dernières législatives, Liliana Tanguy l'emportait également au premier tour dans la commune de Plogastel-Saint-Germain, grattant 30,50% des voix sur place. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket La République en Marche avec 52,83% contre 47,17% pour les perdants. Liliana Tanguy remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Qu'avait dit le scrutin il y a une semaine à Plogastel-Saint-Germain ? Grâce à 33,36% des voix, Liliana Tanguy (Ensemble pour la République) a pris la tête à Plogastel-Saint-Germain, dimanche 30 juin 2024 lors du 1er tour des élections législatives. Jugdeep Harvinder (Front populaire) et Annick Alanou (Rassemblement National) suivaient en recueillant, dans l'ordre, 27,92% et 26,27% des votants à l'échelle de la ville. Les votants de Plogastel-Saint-Germain avaient opté pour un autre choix que ceux de la circonscription, puisque Jugdeep Harvinder y devançait ses adversaires, avec cette fois 31,06% devant Liliana Tanguy avec 30,66% et Annick Alanou avec 26,1%.

19:21 - A la publication des résultats des élections législatives, quelle est la participation à Plogastel-Saint-Germain ? Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut également étudier les résultats des dernières élections. En comparaison des élections européennes de 2024, l'abstention au 1er round des législatives 2024 à Plogastel-Saint-Germain s'est réduite, atteignant 25,02%. Pendant le scrutin européen de début juin, parmi les 1 606 personnes en âge de voter à Plogastel-Saint-Germain, 41,78% étaient en effet restées chez elles, à comparer avec une abstention de 44,69% lors des élections européennes de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle représentait 26% le midi et 59% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - La participation reste l'une des données les plus attendues de ces législatives 2024 à Plogastel-Saint-Germain À Plogastel-Saint-Germain, l'un des facteurs principaux de ces législatives 2024 est à n'en pas douter le niveau de participation. Dans la localité, 25,02% des électeurs ont choisi de ne pas voter dimanche dernier lors du 1er tour des législatives 2024. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 45,74% au premier tour. Au second tour, 45,31% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Plogastel-Saint-Germain ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 17,9% des personnes en capacité de voter dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 18,58% au second tour. L'inflation dans le pays est notamment capable d'impacter la participation à Plogastel-Saint-Germain.

17:29 - Plogastel-Saint-Germain : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le 2e tour des élections législatives à Plogastel-Saint-Germain comme partout en France. Avec une population de 2 006 habitants répartis dans 1 117 logements, cette ville présente une densité de 60 hab par km². Ses 107 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (72,87%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 37,02% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 49,39% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 970,80 euros, accable une commune qui désire un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Plogastel-Saint-Germain participe à l'histoire de la France.