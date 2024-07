Résultat des législatives 2024 à Pont-l'Abbé : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Analyse démographique des législatives à Pont-l'Abbé

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Pont-l'Abbé foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 8 395 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. Ses 758 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la ville, 11,73% des résidents sont des enfants, et 35,14% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 35,85% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,62%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2087,67 €/mois. Pour conclure, à Pont-l'Abbé, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.