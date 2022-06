Résultat de la législative à Doussard : 2e tour en direct

17:24 - À Doussard, la candidature Divers droite plébiscitée

A l'occasion du 1er tour, dimanche 12 juin 2022, les habitants de Doussard ont plébiscité la candidature Divers droite qui a bénéficié de 22,67% des voix. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) la suivent grâce à dans l'ordre 22,24% et 19,96% des suffrages. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 députés. Le Rassemblement national devrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.