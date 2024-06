Résultat des législatives à Drémil-Lafage : l'élection 2024 en direct

À Drémil-Lafage, l'un des facteurs clés de ce scrutin législatif 2024 sera immanquablement le niveau de participation. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 40,55% au premier tour et seulement 43,89% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Drémil-Lafage cette année ? A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 19,33% dans la commune, contre un taux d'abstention de 15,22% au premier tour. Les campagnes pour contrer le RN sont notamment capables de pousser les citoyens de Drémil-Lafage à ne pas rester chez eux.

08:02 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Drémil-Lafage ?

Pour faire leur devoir électoral, les habitants de la ville ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Drémil-Lafage (de Foyer Rural 1 à Foyer Rural 2). Face à la performance du RN aux européennes, le président de la République a annoncé des législatives anticipées à Drémil-Lafage et dans tout l'Hexagone. La dernière fois que Jacques Chirac a dissous l'Assemblée en 1997, cela a mené à une cohabitation avec Lionel Jospin. Quelles sont les prévisions pour cette année ? Parmi les forces en présence dans la 3ème circonscription de la Haute-Garonne, qui arrivera à convaincre le plus grand nombre de votants de la ville ? Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.