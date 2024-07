Résultat des législatives 2024 à Mons (31280) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Mons, que vont trancher les supporters de gauche ? Combien va faire le Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et donné comme plus proche du RN par les sondeurs lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des votes obtenus au niveau national sont encourageants. Lors du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 23,14% des votes à Mons. Une progression de 3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En 2 ans, le RN a grapillé 16 points à Mons Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation de Jordan Bardella ce soir va être le déterminant pour ces élections au niveau local. L'avancée du parti, qui s'élève déjà à 16 points à Mons entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Quoi qu'il advienne, une nouvelle page pourrait être tournée ce 7 juillet au soir.

20:29 - Le résultat d'Ensemble de nouveau déterminant au second tour Il s'agit dorénavant de déterminer si la tendance au second tour sera proportionnelle à celle de 2022 ou différente. A l'époque, aux législatives, Corinne Vignon l'emportait déjà au premier tour dans la commune de Mons, récoltant 34,66% des voix sur place. Sur la commune de Mons, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera préférée au cours du second tour, avec 68,10% contre 31,90% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale.

20:05 - Corinne Vignon (Ensemble !) en pôle position lors des législatives 2024 à Mons Selon les projections finales rendues publiques jusqu'à présent, le Rassemblement national devrait gagner pas loin de 250 députés à l'issue du second tour des élections législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires pourrait rafler entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats suivant toujours Emmanuel Macron garderaient entre 95 et 125 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des spécificités locales. Le dimanche 30 juin 2024, les habitants de Mons ont placé en tête Corinne Vignon (Ensemble !), qu'ils ont gratifié de 37,27% des votes. Un premier pointage qui lui a permis de précéder Stéphanie Alarcon (Rassemblement National) et Agathe Roby (Nouveau Front populaire) avec 28,51% et 23,14% des électeurs. Les habitants de Mons ne s'étaient pas saisis des mêmes bulletins que ceux de la circonscription, puisque Agathe Roby y arrivait en première place, avec cette fois 34,58% devant Corinne Vignon avec 33,2% et Stéphanie Alarcon avec 21,38%.

19:21 - Que retenir des européennes à Mons au niveau de la participation ? Pour cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il faut également étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Les données montrent une participation de 81,92% lors du 1er round des élections législatives 2024 à Mons, supérieure de 16 points à celle des dernières élections européennes. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, 1 512 personnes habilitées à participer à une élection à Mons avaient en effet pris part à l'élection (soit 65,34%). La participation était de 64,62% pour les européennes de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle représentait 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - L'abstention demeure l'un des enjeux majeurs de ces législatives à Mons L'une des clés de ces législatives 2024 est l'étendue de la participation. Dans la commune, 18,08% des électeurs ont choisi de ne pas voter lors du premier tour des élections législatives 2024. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1 493 personnes en âge de voter au sein de la commune, 14,4% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 12,66% au premier tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 39,17% au premier tour et 40,84% au deuxième tour. Les études indiquent que l'abstention est souvent plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle changer pour les législatives à Mons ?

17:29 - Mons aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel portrait faire de Mons, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 40,66% de cadres supérieurs pour 1 820 habitants, cette localité possède une certaine vigueur économique. Ses 138 entreprises démontrent une économie favorable. Dans la localité, 31% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 7,49% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 21,63% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Dans cette diversité sociale, près de 43,14% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 62,69 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour résumer, à Mons, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.