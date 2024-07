Résultat des législatives 2024 à Balma : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Élections législatives à Balma : impact de la démographie et de l'économie locale

Dans la commune de Balma, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 35% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 9,23%. Le taux élevé de cadres, représentant 35,09%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,04%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,72%) indique des enjeux de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, de 7,94% à Balma, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.