Résultat des législatives 2024 à Flourens (31130) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - La coalition de gauche a fait 47,42% au second tour il y a deux ans Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (plus de 25,6% pour la Nupes au niveau national en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va être décuplée ce dimanche, pour le second tour des législatives. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Flourens, le binôme Front populaire a pour sa part glané 29,83% des votes dans la commune. Une progression par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (2 points de plus). On découvrira ce soir si la gauche a égalé ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 47,42% à l'époque.

20:58 - Quel score pour le RN lors des législatives à Flourens ? Le nombre de votes en faveur de la formation incarnée par Jordan Bardella au second tour sera le principal enseignement au niveau local pour cette législative 2024. La progression du RN semble déjà solide à Flourens entre le score du parti en 2022 (9,62%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (23,9%), de l'ordre de 14 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les enquêtes d'opinion offrant au RN une progression de 150 sièges par rapport aux législatives 2022 (89 sièges). Assez pour envisager une installation solide du parti sur place, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Un second tour favorable pour le bloc Ensemble il y a deux ans Cette hiérarchie établie dimanche dernier est évidemment à mettre en parallèle avec ce qui a eu lieu en 2022. Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, Corinne Vignon l'emportait également au premier tour dans la commune de Flourens, cumulant 33,62% des voix sur place. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 52,58% contre 47,42% pour les perdants. Corinne Vignon conservait donc son avance sur place.

20:05 - Quel résultat dans les urnes à l'issue des législatives 2024 à Flourens ? D'après les projections des sondeurs publiées à la fin de la campagne, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains serait en mesure de gagner entre 210 et 250 sièges à l'issue des élections législatives. L'union de La France insoumise, du Parti socialiste, d'Europe Ecologie et du Parti communiste pourrait rafler près de 200 sièges. De leur côté, les candidats macronistes pourraient préserver jusqu'à 120 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques locales. Corinne Vignon (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a amassé 35,28% des votes à Flourens dimanche 30 juin, au soir du 1er round des législatives. Un premier pointage qui lui a permis de ressortir devant Agathe Roby (Front populaire) et Stéphanie Alarcon (Rassemblement National) avec 29,83% et 23,9% des votants. Les votants de Flourens n'avaient pas opté pour la même sensibilité politique que ceux de la 3ème circonscription de la Haute-Garonne, puisque Agathe Roby y arrivait en première place, avec cette fois 34,58% devant Corinne Vignon avec 33,2% et Stéphanie Alarcon avec 21,38%.

19:21 - Que retenir du scrutin européen à Flourens au niveau de la participation ? Comment ont voté les électeurs de cette localité lors des rendez-vous électoraux passés ? Le 1er tour des élections législatives 2024 à Flourens a connu une participation de 79,29%, supérieure de 15 points à celle des dernières européennes. Au moment du scrutin européen de début juin, 64,03% des électeurs de Flourens avaient en effet pris part au vote. Le taux de participation était de 62,22% lors des européennes de 2019. Pour information, au niveau de la France, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 s'élevait à 51,49% lors de l'unique tour du scrutin, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation va-t-elle baisser lors du second tour des législatives 2024 à Flourens ? À Flourens, l'un des critères importants de ces élections législatives 2024 est incontestablement le taux d'abstention. Le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Flourens était de 79,29%. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 86,11% dans la commune. Le taux de participation était de 83,54% au second tour, c'est-à-dire 1 137 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 61,09% au premier tour. Au deuxième tour, 62,25% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Flourens ? La volonté de changement des habitants est notamment en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs de Flourens (31130).

17:29 - Flourens : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire de Flourens, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 33,98% de cadres supérieurs pour 2 081 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. L'existence de 232 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (92,07%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,0% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette diversité sociale, 46,32% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 584,22 €, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. À Flourens, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.