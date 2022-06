Résultat des législatives à Dunkerque - Election 2022 (59140) [PUBLIE]

12/06/22 23:05

Résultat des législatives 2022 à Dunkerque

Le résultat des élections législatives 2022 à Dunkerque est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultats élections législatives par circonscription à Dunkerque La commune de Dunkerque est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus. 13ème circonscription du Nord (PUBLIE) 14ème circonscription du Nord (PUBLIE)

Résultat de la législative dans la 13ème circonscription du Nord

À Dunkerque, les habitants rattachés à la 13ème circonscription du Nord se sont prononcés pour la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle). La participation représente 42% des électeurs inscrits sur les listes électorales dans la commune à l'échelle de la 13ème circonscription du Nord. Christine Decodts a amassé 35% des votes. Yohann Duval (Rassemblement National) et Damien Lacroix (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent grâce à respectivement 29% et 23% des voix. Reste encore à déterminer si les électeurs des 4 autres communes faisant partie de cette circonscription législative voteront comme ceux de Dunkerque.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Dunkerque Christine Decodts Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,56% 34,90% Yohann Duval Rassemblement National 30,23% 28,91% Damien Lacroix Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,15% 23,02% Véronique de Miribel Les Républicains 4,00% 4,34% Eugénie Madelaine Reconquête ! 3,04% 3,26% Alexis Peltier Ecologistes 2,73% 2,56% Clément Bézine Divers extrême gauche 2,01% 1,64% Maeva Menneboo Divers 1,27% 1,37% Participation au scrutin Circonscription Dunkerque Taux de participation 41,16% 41,79% Taux d'abstention 58,84% 58,21% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,25% 2,33% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68% 0,55% Nombre de votants 35 804 20 514

Résultat de la législative dans la 14ème circonscription du Nord

C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a obtenu le plus de voix de la part des 12530 citoyens de Dunkerque inscrits dans la 14ème circonscription du Nord. Ces données ne reflètent toutefois pas la réalité des suffrages au niveau de la 14ème circonscription du Nord : 53 autres communes contribuent en effet au résultat de la législative dans cette circonscription électorale. Dans la commune, Paul Christophe a enregistré 39% des votes. Philippine Heyman (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoit 23% des suffrages. A la troisième position, Pierrette Cuvelier (Rassemblement National) décroche 17% des votes. Le taux d'abstention parmi les citoyens autorisés à fréquenter les urnes au sein de la commune pour la 14ème circonscription du Nord atteint 51%, ce qui représente 6 391 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Dunkerque Paul Christophe Ensemble ! (Majorité présidentielle) 33,75% 39,13% Pierrette Cuvelier Rassemblement National 28,23% 17,42% Philippine Heyman Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,03% 23,43% Frédéric Devos Les Républicains 10,68% 8,13% Eric Maerten Reconquête ! 3,92% 4,85% Frédéric Béague Ecologistes 2,92% 3,04% Sandrine Desrayaud Divers extrême gauche 1,35% 1,47% Pierre Gonzalez Divers gauche 1,14% 1,37% Guillaume Lévecq Droite souverainiste 0,99% 1,15% Participation au scrutin Circonscription Dunkerque Taux de participation 47,70% 48,99% Taux d'abstention 52,30% 51,01% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,88% 1,76% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76% 0,83% Nombre de votants 47 418 6 139

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Dunkerque sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:44 - Quel résultat à Dunkerque pour le bloc de gauche ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera un des enjeux de ces élections législatives, à Dunkerque comme dans le reste du pays. Le candidat insoumis avait enregistré 21,68% des suffrages le dimanche 10 avril dans la cité. On peut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,31% et 1,65% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc potentiellement atteindre 26,64% à Dunkerque pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Que montrent les intentions de vote des législatives 2022 pour Dunkerque ? Le président avait obtenu 26,88% des voix à Dunkerque, à la dernière élection présidentielle contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du Front national avait cumulé 30,17% des suffrages contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 21,68% (contre à un peu moins de 22%). Les dynamiques nationales des ultimes semaines viendront probablement chambouler ces équilibres lors des législatives dans la commune, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Pour rappel la majorité présidentielle a vu son résultat chuter à un trait du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage. Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. 14:30 - À Dunkerque, la grande inconnue de ces législatives reste l'abstention À Dunkerque, l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022 sera la participation. Les habitants des communes de petite taille se déplacent couramment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle changer pour des législatives ? En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 61 444 personnes en âge de voter dans la ville, 70,47% étaient allées voter, contre une participation de 69,63% au premier tour, c'est-à-dire 42 781 personnes. Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour. 11:30 - A l'annonce des résultats des élections législatives, quels seront les taux de participation à Dunkerque ? Les élections législatives mobilisant toujours moins que la présidentielle, cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée au premier tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. L'observation des précédents scrutins permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville. En 2017, durant les législatives, sur les 62 887 inscrits sur les listes électorales à Dunkerque, 57,11% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. Le taux d'abstention était de 53,26% pour le round deux. 09:30 - Les législatives 2022 se terminent à 18 heures à Dunkerque Bonjour et bienvenue sur cette page où nous tenterons de donner les clés de cette première étape des législatives à Dunkerque, jusqu'à la mise en ligne des résultats. Se trouvent en lice 17 candidats dans les 2 circonscriptions de la métropole (contre une dizaine dans les autres) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour trancher ce dimanche de premier tour dans les 63 bureaux de vote de la commune.

Législatives 2022 à Dunkerque : les enjeux