Résultat des législatives 2024 à Armbouts-Cappel (59380) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les bulletins du Front populaire très suivis Une autre interrogation qui entoure ces élections de 2024 est celle du poids de la gauche après la construction du Front populaire pour ces élections législatives. L'attelage a glané un peu plus de 28% des bulletins au niveau de la France dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Armbouts-Cappel, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 12,58% des votes dans la localité. Une poussée à comparer néanmoins avec les 19,66% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,21% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,53% pour Yannick Jadot, 2,67% pour Fabien Roussel et 1,4% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Le RN n'a pas séduit plus d'électeurs à Armbouts-Cappel L'évolution du RN aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors qu'on a vu pas loin de 15 points gagnés par le RN à l'échelle nationale, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Armbouts-Cappel semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, il n'a en effet pas gagné de points dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite...

20:29 - Des élections législatives positives pour le RN la dernière fois Le résultat du second tour des élections législatives au niveau local sera ainsi regardé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans de nombreuses autres villes. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le parti frontiste va-t-il encore s'imposer à Armbouts-Cappel ? Le Rassemblement national se hissait en revanche en première position à Armbouts-Cappel au début des élections législatives à l'époque. C'est en effet Pierrette Cuvelier qui arrivait en pôle position au premier tour avec 33,85% dans la commune. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 52,85%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,15%.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant au second tour Jean-Baptiste Gardes (Union de l'extrême droite) a recueilli 50,25% des voix à Armbouts-Cappel dimanche 30 juin 2024, à l'occasion du premier tour de l'élection législative. Paul Christophe (Divers droite) décrochait 33,74%. A la 3e position, Philippine Heyman (Front populaire) ramassait 12,58% des votants. C'est aussi Jean-Baptiste Gardes qui arrivait en tête sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 46,37%, devant Paul Christophe avec 36,74% et Philippine Heyman avec 13,63%.

19:21 - Armbouts-Cappel : un autre regard sur la participation aux dernières élections Au fil des derniers scrutins électoraux, les 2 169 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. À Armbouts-Cappel, le taux de participation lors du premier round des élections législatives 2024 a été de 68,68%, plus important de 13 points que celui des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, sur les 1 864 personnes en âge de voter à Armbouts-Cappel, 55,69% étaient allées voter. La participation était de 57,22% pour le scrutin de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle atteignait 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - À Armbouts-Cappel, le chiffre clé de ces législatives 2024 demeure la participation À Armbouts-Cappel, le taux de participation constitue indéniablement un critère primordial de ces élections législatives 2024. Le pourcentage de participation à Armbouts-Cappel pour le 1er tour des législatives 2024 était de 68,68%, dimanche dernier. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, 80,18% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 81,77% au deuxième tour, soit 1 485 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,21% au premier tour et 48,95% au second tour. Les études indiquent que l'abstention est souvent plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il évoluer pour les législatives à Armbouts-Cappel ?

17:29 - Démographie et politique à Armbouts-Cappel, un lien étroit Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le second tour des législatives à Armbouts-Cappel comme dans toute la France. Dotée de 932 logements pour 2 125 habitants, la densité de la commune est de 228 habitants/km². Avec 67 entreprises, Armbouts-Cappel offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 15,52% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 5,19% ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les orientations des mesures, notamment en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 42,33% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,94%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 32 433 euros/an, témoignant un certain niveau de prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Armbouts-Cappel participe à l'histoire du pays.