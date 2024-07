Résultat des législatives 2024 à Bierne (59380) – 2e tour [PUBLIE]

20:58 - Bierne fait partie des rares secteurs où l'extrême droite n'a pas avancé ces 2 dernières années

La part des électeurs du RN sera l'enseignement majeur pour ces élections législatives localement. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu plus de 14 points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Bierne semble néanmoins dans une réalité différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, il n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote sur place. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui sont en tête...