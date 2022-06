Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle en avril dernier si l'élection s'était limitée à Dzaoudzi. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 0,91% et 0,68% au premier tour de la présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 29,9% pour le bloc de gauche dans la commune.

16:30 - Les grandes tendances des sondages, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Dzaoudzi ?

À Dzaoudzi, Emmanuel Macron finissait en tête de la dernière élection avec 30,95% des voix au 1er tour, devant Marine Le Pen à 29,52%. Suivaient, avec 28,31%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 2,49%, Valérie Pécresse. Dans l'ensemble du pays, c'est un résultat de près de 28% qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et le leader de LFI à 21,95%. Les tendances nationales des dernières semaines viendront certainement remettre en question ce paysage et donc le résultat des législatives à Dzaoudzi ce dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à atteindre 1 minuscule point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national très proche, non loin des 20%.