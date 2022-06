Résultat de la législative à Eaubonne : en direct

12/06/22 17:14

Les indications nationales des derniers jours auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Eaubonne au 1er tour. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. La majorité présidentielle a vu son résultat chuter à un trait du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. A l'issue du premier tour de la dernière présidentielle, à Eaubonne, Emmanuel Macron finissait à la tête du vote avec 31,46% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 27,7%. Suivaient Marine Le Pen, troisième avec 13,52% et Éric Zemmour à 7,29%. Mais en France, Emmanuel Macron se sortait de cette première bataille avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

Comme partout en France, les 25 454 habitants d'Eaubonne ( Val-d'Oise ) seront amenés à participer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Lors de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait récolté 31% des suffrages au premier tour à Eaubonne, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ex-parlementaire européen et la présidente du Rassemblement National avaient obtenu 28% et 14% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle d'Eaubonne avec 73% des votes. Marine Le Pen avait récupéré 27% des votes. Les votants de cette agglomération feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ?