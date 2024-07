Résultat des législatives 2024 à Ermont : les premiers chiffres du 2e tour

Le niveau de participation constitue à n'en pas douter l'un des critères décisifs de ces élections législatives 2024. Dans la commune, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 était de 33,78%. Lors du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 25,39% des électeurs de la commune. Le taux d'abstention était de 31,26% au second tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,95% au premier tour. Au second tour, 53,0% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. La baisse du pouvoir d'achat, cumulée avec les craintes provoquées par le conflit armé entre la Palestine et Israël pourraient potentiellement impacter la participation à Ermont.

17:29 - Ermont aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Dans la ville d'Ermont, une variété de données démographiques et socio-économiques impactent le résultat des législatives. Avec un pourcentage de 38% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 11,13%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (25,8%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 8 719 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 17,54% et d'une population étrangère de 12,99% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (37,62%), témoigne d'une population instruite à Ermont, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.