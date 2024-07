Résultat des législatives 2024 à Soisy-sous-Montmorency : les premiers chiffres du 2e tour

À Soisy-sous-Montmorency, l'abstention constitue indiscutablement l'une des clés de ces législatives 2024. Le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Soisy-sous-Montmorency était de 65,37%. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 43,97% au premier tour et 44,2% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Soisy-sous-Montmorency ? A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 71,97% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 67,05% au deuxième tour, soit 7 868 personnes. La baisse du pouvoir d'achat cumulée avec les incertitudes dues à la guerre au Moyen-Orient sont de nature à impacter le pourcentage de participation à Soisy-sous-Montmorency.

17:29 - Démographie et politique à Soisy-sous-Montmorency, un lien étroit

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Soisy-sous-Montmorency émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 24,47% de cadres supérieurs pour 18 008 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 1 374 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 9 999 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (76,62%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. La présence de 2 205 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 18,48%, contribue à son multiculturalisme. Parmi cette mosaïque sociale, 44,72% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 762,26 €, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. En résumé, à Soisy-sous-Montmorency, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.