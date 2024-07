Résultat des législatives 2024 à Saint-Leu-la-Forêt : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Élections à Saint-Leu-la-Forêt : l'impact des caractéristiques démographiques

A mi-chemin des élections législatives, Saint-Leu-la-Forêt apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 27,12% de cadres supérieurs pour 15 979 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. Avec 1 421 entreprises, Saint-Leu-la-Forêt se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 36% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 22,02% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les 1 285 résidents étrangers, représentant 7,99% de la population, favorisent cette variété culturelle. Parmi cette mosaïque sociale, près de 37,46% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1008,74 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Pour conclure, Saint-Leu-la-Forêt incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.