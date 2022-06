Résultat de la législative à Écouché-les-Vallées : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Écouché-les-Vallées dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:40

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Écouché-les-Vallées sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Écouché-les-Vallées. En direct 18:39 - Le bloc des Insoumis et alliés avait terminé sur la 2e marche il y a 7 jours à Écouché-les-Vallées Les habitants d'Écouché-les-Vallées avaient offert 19,08% de leurs suffrages au bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche, pour la première étape des législatives. Mais ce score est cependant à comparer avec les voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après la présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 14,59%, 3,92%, 2,2% et 2,27% le 10 avril. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés partait donc avec un potentiel théorique de 22,98% à Écouché-les-Vallées pour ce premier tour des élections législatives. 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Les Républicains à Écouché-les-Vallées ? D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il faut néanmoins prendre en compte les caractéristiques locales, comme par exemple à Écouché-les-Vallées. Au soir du 1er tour, dimanche 12 juin, les citoyens d'Écouché-les-Vallées ont plébiscité la candidature Les Républicains à qui ils ont accordé 34,98% des votes. En deuxième position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 19,08% des votes. Quant à elle, la candidature Rassemblement National capte 17,2% des voix. 13:30 - La participation sera-t-elle en berne à Écouché-les-Vallées aux législatives ? Les jeunes affichent généralement une désaffection pour les élections nationales, la tendance peut-elle s'inverser pour le second tour des législatives ? Il y a 5 ans, pendant les élections législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 47,97% des électeurs d'Écouché-les-Vallées au premier tour. Le taux d'abstention était de 44,47% pour le dernier round. Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives atteignait 57,36% au deuxième round contre 44,6% en 2012. 10:30 - Le député d'Écouché-les-Vallées sera élu ce dimanche 19 juin C'est donc reparti pour ces législatives à Écouché-les-Vallées, avec le 2e round en cours depuis ce matin. Il reste encore du temps pour faire son choix parmi les quelques candidats sur la ligne de départ pour devenir député. Les 1717 inscrits d'Écouché-les-Vallées ont jusqu'à 18 heures pour choisir leur élu. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 7 bureaux de vote de la ville pour se rendre aux urnes.

Résultats des législatives 2022 à Écouché-les-Vallées - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Écouché-les-Vallées aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de l'Orne

Tête de liste Liste Jérôme Nury Les Républicains Anthony Frémont Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Écouché-les-Vallées - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Écouché-les-Vallées

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de l'Orne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Écouché-les-Vallées Jérôme Nury (Ballotage) Les Républicains 37,38% 34,98% Anthony Frémont (Ballotage) Rassemblement National 17,57% 17,20% Mehdi Khemari Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,44% 19,08% Solène Gibault Ensemble ! (Majorité présidentielle) 13,71% 16,96% Vincent Beaumont Divers centre 5,82% 3,18% Claire-Emmanuelle Gauer Reconquête ! 2,56% 1,88% Arnaud Gautier Divers extrême gauche 1,79% 2,24% Marc Cléris Divers centre 1,44% 2,12% Aymeric Yver Droite souverainiste 1,31% 1,30% Didier Durandy Divers 0,98% 1,06% Participation au scrutin Circonscription Écouché-les-Vallées Taux de participation 50,28% 50,61% Taux d'abstention 49,72% 49,39% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,69% 1,61% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67% 1,03% Nombre de votants 35 756 872

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à Écouché-les-Vallées. Au niveau de la 3ème circonscription de l'Orne, les 1723 citoyens d'Écouché-les-Vallées ont désigné le candidat Les Républicains. Le taux de participation atteint 51% des électeurs inscrits dans les registres électoraux au sein de la commune au niveau de la 3ème circonscription de l'Orne. Reste encore à déterminer si les habitants des 120 autres communes rattachées à cette circonscription électorale feront les mêmes choix que ceux d'Écouché-les-Vallées. Au niveau de la commune, Jérôme Nury a accumulé 35% des voix. En 2e place, Mehdi Khemari (Nouvelle union populaire écologique et sociale) ramasse 19% des votes. A la 3e position, Anthony Frémont (Rassemblement National) récupère 17% des votes.

Législatives 2022 à Écouché-les-Vallées : les enjeux

Pendant la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 33% des voix au premier tour à Écouché-les-Vallées, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste défaite de l'élection de 2022 et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 24% et 15% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle d'Écouché-les-Vallées avec 61% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 39% des suffrages. Le président récemment réélu sera-t-il à même de remporter la majorité à l'hémicycle au vu des voix qu'il a recueillies dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Comme partout dans l'Hexagone, les 2 228 votants d'Écouché-les-Vallées (61) seront invités à participer à l'élection des membres de l'hémicycle les 12 et 19 juin 2022.