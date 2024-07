Résultat des législatives 2024 à Argentan : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Tendances démographiques et électorales à Argentan : ce qu'il faut retenir

La structure démographique et socio-économique d'Argentan façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi le résultat des élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans l'agglomération, avec près de 32% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 18,95%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 19 603 € par an peut être révélateur de disparités socio-économiques locales. Le nombre de familles monoparentales (21,59%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le taux de salariés en CDD (15,26%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Argentan mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 13,51% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.