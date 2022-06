En direct

20:01 - Quel résultat aux législatives d'Écouché-les-Vallées pour la Nupes ? Dans les 7 bureaux de vote d'Écouché-les-Vallées, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront sans doute déterminantes ce dimanche pour les élections législatives. Le député de Marseille avait enregistré 14,59% des suffrages il y a deux mois. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 3,92% et 2,2% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un total probable de 20,71% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés.

16:30 - À Écouché-les-Vallées, des sondages aussi parlants qu'en France ? Emmanuel Macron avait atteint la meilleure place lors de la dernière présidentielle à Écouché-les-Vallées avec 32,94% des votes, au 1er round. Marine Le Pen arrivait en deuxième position à 24,31%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 14,59% et Valérie Pécresse à 7,37%. Néanmoins, en France, on retrouvait Emmanuel Macron à 27,85%, la candidate du FN à 23,15%. Le leader de LFI terminait à 21,95%. Les dynamiques nationales des dernières heures viendront sans doute chambouler la situation et donc le résultat des législatives dans la ville au 1er tour, même s'il est impossible de faire abstraction des spécificités locales. Or l'alliance LREM-Ensemble a chuté très près de du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête. Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%.

14:30 - À Écouché-les-Vallées, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des élections législatives ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Écouché-les-Vallées, qu'en sera-t-il de la participation ? Le conflit militaire russo-ukrainien et son impact sur l'économie mondiale seraient par exemple susceptibles de priver les bureaux de vote de leurs citoyens à Écouché-les-Vallées (61150). Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de la présidentielle, 21,03% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 23,65% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Écouché-les-Vallées aux législatives ? Le premier tour d'élection de ce 12 juin affichera-t-il une participation en berne comme lors des législatives de 2017 ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, c’était déjà moins qu’en 2012. Pour cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des consultations démocratiques antérieures. Pendant les législatives de 2017, parmi les 1 455 personnes en âge de voter à Écouché-les-Vallées, 47,97% étaient restées chez elles au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 44,47% pour le deuxième round.