Résultat de la législative à Éguilles : en direct

17:15 - Les enquêtes sondagières, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Éguilles ?

Les tendances nationales des derniers jours auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Éguilles au 1er tour. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. La majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter tout près de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. A la dernière élection présidentielle, à Éguilles, Emmanuel Macron figurait en première position avec 33,66% des voix, devant Marine Le Pen à 19,19%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 13,89% et Éric Zemmour à 11,1%. Par contre dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron concluait ce premier round avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.