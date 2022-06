Résultat de la législative à Erquinghem-Lys : en direct

12/06/22 11:08

Bienvenue dans ce direct où vous pourrez vivre cette première étape des législatives 2022 à Erquinghem-Lys, jusqu'à la publication des résultats. On trouve 10 candidats dans la circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour aller glisser leur bulletin dans l'urne ce dimanche de 1er tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Quel prétendant à l'hémicycle les habitants d'Erquinghem-Lys fixeront-ils en tête des résultats des élections législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ? Lors de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait amassé 31% des suffrages au premier tour à Erquinghem-Lys, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 30% et 16% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle d'Erquinghem-Lys gratifié de 53% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 47% des votes. Les votants de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ?