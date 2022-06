En direct

20:05 - Quel résultat à Estevelles pour le bloc des Insoumis et de ses alliés ? Une des clés de ces législatives 2022, en France comme à Estevelles, reste le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. L'Insoumis avait atteint 13,52% des suffrages le dimanche 10 avril dans la localité. Mais il faut encore y ajouter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 2,05% et 1,16% au 1er tour de la présidentielle. La Nupes peut donc potentiellement atteindre 16,73% à Estevelles pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Les enquêtes sondagières, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Estevelles ? À Estevelles, Marine Le Pen figurait à la tête du vote de la dernière élection avec 44,84% des voix, devant Emmanuel Macron à 23,67%, puis, avec 13,52%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 4,45%, Éric Zemmour. Dans l'ensemble du pays, c'est un résultat de un peu moins de 28% des électeurs qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% et le leader de LFI à près de 22%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines modifieront certainement ce tableau à Estevelles dimanche, même s'il est impossible d'ignorer les habitudes locales. Et pour rappel, la coalition LFI-PS-EELV est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Dans le même temps, le Rassemblement national n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Estevelles ? À Estevelles, l'un des critères déterminants de ces législatives 2022 sera incontestablement le taux de participation. La guerre russo-ukrainienne et ses retombées sur les prix de l'essence et du gaz seraient notamment susceptibles de favoriser l'abstention à Estevelles. En avril 2022, au second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 74,71% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre un taux de participation de 73,3% au premier tour, soit 1 150 personnes. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - À Estevelles, la participation va-t-elle encore descendre à l'occasion des élections législatives ? L'étude des élections précédentes permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette localité. Cinq années plus tôt, durant les législatives, le pourcentage de participation avait représenté 45,37% au premier tour au niveau d'Estevelles, contre un taux de participation de 38,88% pour le round numéro deux. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour.