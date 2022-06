Résultat de la législative à Ézy-sur-Eure : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Ézy-sur-Eure dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:04

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Ézy-sur-Eure sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:04 - Les infos clés des élections législatives à Ézy-sur-Eure Pour ces nouvelles élections à Ézy-sur-Eure, les 2 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau 2) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour débuter le dépouillement. Ce sont 11 candidats qui bataillent dans l'unique circonscription correspondant à la cité, soit à peu près autant que la moyenne dans le pays.

Résultat des élections législatives 2022 à Ézy-sur-Eure

Les élections législatives 2022 auront lieu à Ézy-sur-Eure comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Eure

Tête de liste Liste Anne Ducamp Divers extrême gauche Christine Loir Rassemblement National Fabrice Monnier Droite souverainiste Nicolas Miguet Divers extrême droite Catherine Hélayel Ecologistes Valérie Poirson Reconquête ! Anne Mansouret Divers gauche Véronique Allo Ecologistes Christophe Alory Les Républicains Séverine Gipson Ensemble ! (Majorité présidentielle) Christophe Ancelin Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Ézy-sur-Eure : les enjeux

Comme partout dans le pays, les habitants d'Ézy-sur-Eure (27) seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Vers quelle candidature se tourneront-ils ? Les administrés de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Pendant la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 38% des suffrages au premier tour à Ézy-sur-Eure. L'ex-parlementaire européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25% et 15% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle d'Ézy-sur-Eure avec 57% des suffrages, abandonnant ainsi 43% des votes à Emmanuel Macron.