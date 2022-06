Résultat des législatives à Fabrègues - Election 2022 (34690) [PUBLIE]

12/06/22 22:53

Le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Fabrègues a été officiellement proclamé par le ministère de l'Intérieur. La candidature Rassemblement National arrache la première position chez les 5922 électeurs inscrits dans la 8ème circonscription de l'Hérault et habitant à Fabrègues. La participation parmi les citoyens habilités à fréquenter les urnes dans la commune pour cette circonscription électorale s'élève à 47%. Reste à savoir si les citoyens des 14 autres communes rattachées à la 8ème circonscription de l'Hérault voteront comme ceux de Fabrègues. Cédric Delapierre a obtenu 32% des suffrages au sein de la ville. Il précède Jean-François Audrin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Sylvain Carriere (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui recueillent respectivement 24% et 22% des suffrages.