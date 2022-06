Résultat de la législative à Faches-Thumesnil : en direct

12/06/22 17:10

L'un des critères décisifs de ce scrutin législatif 2022 sera à n'en pas douter le taux d'abstention à Faches-Thumesnil. La guerre en Ukraine serait de nature à priver les bureaux de vote de leurs électeurs à Faches-Thumesnil (59155). Il y a deux mois, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 28,7% des électeurs de l'agglomération, contre une abstention de 27,18% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

Les dynamiques nationales des dernières heures s'appliqueront certainement sur les législatives à Faches-Thumesnil. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La majorité et La Nupes ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à 1 minuscule point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié dans la semaine), avec un Rassemblement national troisième, proche des 20%. Or Jean-Luc Mélenchon avait obtenu la première position à l'issue de la dernière élection à Faches-Thumesnil avec 33,89% des votes exprimés, au premier tour. Emmanuel Macron terminait deuxième à 27,46%, devant Marine Le Pen à 18,75% et Éric Zemmour à 5,02%. Pourtant, à l'échelle nationale, on retrouvait le président-candidat à 27,85%, Marine Le Pen à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à un peu moins de 22%.

Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 33,9% des voix au premier tour à Faches-Thumesnil, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'actuel chef de l'Etat et l'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avaient obtenu 27,5% et 18,8% des voix. Après l'élimination de Jean-Luc Mélenchon au niveau national, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en captant 67,2% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 32,8% des votes. Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette commune élira-t-elle un membre de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux prochaines élections ? Les électeurs de Faches-Thumesnil (59155) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022 : ils devront contribuer aux élections législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.