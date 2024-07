Résultat des législatives 2024 à Wattignies : les premiers chiffres du 2e tour

À Wattignies, l'un des facteurs décisifs de ces élections législatives 2024 est indéniablement le niveau de participation. 31,91% des électeurs de Wattignies ne sont pas allés voter lors du 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,68% au premier tour et 52,15% au second tour. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 24,8% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 26,53% au second tour.

17:29 - Wattignies : démographie et socio-économie impactent les élections législatives

Au cœur de la campagne électorale législative, Wattignies se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 15 531 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 706 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la ville, 40% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 22,98% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Wattignies accueille une communauté diversifiée, avec ses 1 062 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 769 euros par an, la ville affiche un taux de chômage de 15,5%, annonçant une situation économique en demi-teinte. À Wattignies, où la jeunesse représente 40% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.