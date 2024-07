Résultat des législatives 2024 à Loos : les premiers chiffres du 2e tour

À Loos, le niveau d'abstention constitue indiscutablement l'un des critères cruciaux de ces législatives. 41,16% des électeurs de Loos ne sont pas allés voter lors du premier tour des législatives 2024. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 60,47% au premier tour. Au second tour, 61,66% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Loos aujourd'hui ? Au second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 12 746 personnes en âge de voter dans la commune, 34,52% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 32,52% au premier tour.

17:29 - Comprendre l'électorat de Loos : un regard sur la démographie locale

Au cœur de la campagne électorale législative, Loos est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 23 013 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 168 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 12 593 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (67,09%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Loos incarne une communauté diversifiée, avec ses 1 614 résidents étrangers, soit 7,05% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 122 euros/an, la ville dévoile un taux de chômage de 18,44%, révélant une situation économique mitigée. À Loos, où la jeunesse représente 46% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir commun et florissant.