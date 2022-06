Résultat de la législative à Fameck : en direct

12/06/22 17:12

Plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Pour rappel, à l'échelle du pays en 2017, le taux de participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Au cours des dernières années, les 14 397 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, lors des législatives, parmi les 9 282 personnes en âge de voter à Fameck, 68,3% avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 65,68% pour le deuxième tour.

La participation sera sans aucun doute l'une des clés de ces législatives à Fameck. Le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine ainsi que ses répercussions sur les prix des matières premières seraient susceptibles de dépouiller les isoloirs de leurs électeurs à Fameck. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 9 752 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 61,52% étaient allés voter, contre une participation de 66,5% au premier tour, ce qui représentait 6 485 personnes. Pour comparer, à l'échelle du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

Les dynamiques nationales des ultimes semaines auront probablement une résonnance sur les législatives à Fameck ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. La majorité présidentielle a vu son score reculer très près de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote vendredi soir. Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Or à Fameck, Jean-Luc Mélenchon figurait en pôle position de la dernière élection avec 39,22% des voix au premier round, devant Marine Le Pen à 23,07%, puis, avec 20,95%, Emmanuel Macron et enfin, à 4,83%, Éric Zemmour.

Lors de la présidentielle de 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 39% des suffrages au premier tour à Fameck, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La candidate d'extrême droite et celui qui était candidat à un nouveau mandat avaient obtenu 23% et 21% des voix. Après l'élimination de Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en réunissant 58% des voix face à Marine Le Pen (42%). Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette commune plébiscitera-elle un représentant de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux législatives ? Quel postulant à l'Assemblée nationale les 14 397 habitants de Fameck fixeront-ils en tête des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ?