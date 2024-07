Résultat des législatives 2024 à Richemont (57270) – 2e tour [PUBLIE]

Avec 28,06% des bulletins au niveau de la France dans les résultats du premier round des élections législatives dimanche dernier, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés il y a deux ans au même stade. Une performance qui pourrait lui offrir l'opportunité de concurrencer le RN ce soir. A l'occasion du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 21,17% des voix à Richemont. Une performance à affiner néanmoins avec les 22,31% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 49,43% pour faire mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera ainsi scruté à la loupe pour le second tour de cette élection des députés 2024, au niveau local. Le mouvement lepéniste va-t-il de nouveau gagner à Richemont, comme en 2022 ? Le Rassemblement national réalisait aussi un beau démarrage à Richemont au début des élections législatives à l'époque. Dans la commune, c'est Laurent Jacobelli qui arrivait en tête au premier tour avec 32,15%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 50,57%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 49,43%.

17:29 - Démographie et politique à Richemont, un lien étroit

La structure démographique et socio-économique de Richemont détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi le résultat des législatives. Dans la ville, 14,55% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 9,09% ont 75 ans et plus. La répartition démographique peut agir sur les priorités des mesures, notamment en matière d'éducation et de santé. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (19,65%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 663 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,61%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,74%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Richemont mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,26% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.