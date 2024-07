Résultat des législatives 2024 à Hayange : les premiers chiffres du 2e tour

Le taux de participation constitue indéniablement un critère déterminant de ces élections législatives. Hayange a enregistré une participation de 56,48%, dimanche, au 1er tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 36,75% au premier tour et 37,06% au second tour. Au premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 65,82% au niveau de la ville, à comparer avec un taux de participation de 65,96% au deuxième tour, soit 7 422 personnes. La volonté de faire valoir ses droits est par exemple en mesure de renforcer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens d'Hayange.

17:29 - Élections à Hayange : l'impact des caractéristiques démographiques

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Hayange foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 15 968 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 728 entreprises attestent une économie prospère. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (75,63%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. La population étrangère de 1 677 personnes (10,49%) favorise une richesse culturelle inestimable. Parmi cette diversité sociale, 43,06% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 585,73 €, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Hayange contribue à construire l'avenir français.