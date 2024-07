Résultat des législatives 2024 à Florange : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Florange : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

A la mi-journée des législatives, Florange fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 11 869 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 595 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (78,71%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Florange abrite une communauté diversifiée, avec ses 934 résidents étrangers, soit 7,82% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette diversité sociale, 41,19% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 968,81 euros, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. Florange incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en constante évolution.