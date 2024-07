Résultat des législatives 2024 à Tressange (57710) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le Front populaire va-t-il bénéficier du score de la Nupes à Tressange ? Le Nouveau Front populaire qui a émergé cette fois s'est imposé comme une force politique majeure lors des élections législatives, avec 28,06% au niveau national, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. De quoi remettre un facteur de gauche dans ce second tour dans les isoloirs. Pour le premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 26,42% des suffrages à Tressange. Un score en baisse de -1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. On saura ce soir si la gauche a réussi à atteindre ou dépasser son résultat de 2022 lors du second tour, soit 53,75% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national a lourdement progressé à Tressange en 2 ans Le nombre de votes de la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir sera l'observation majeure pour ces élections législatives à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Alors qu'au niveau du pays, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 30% des suffrages aux législatives le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la tendance locale apparaît plus puissante encore. Le parti lepéniste a en effet déjà progressé de 18 points ici entre 2022 et 2024. L'inconnue des reports de voix mise à part, on peut donc conclure que le RN sera vainqueur à Tressange ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les résultats de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Tressange ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera ainsi l'observation majeure pour le second tour de cette élection des députés 2024 au niveau local. Mis en échec en 2022 dans la ville, le RN garde cette fois une vraie possibilité de remporter l'élection localement. Les élections législatives de l'époque à Tressange ne bénéficieront pas en revanche, au premier tour, au RN, qui obtiendra 21,45% dans la commune, alors que les candidats Ensemble ! Réuniront 35,80% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec cette fois Céline Leger (Nupes) au sommet localement, avec 53,75%, devant son adversaire Rassemblement National à 46,25%.

20:05 - Le résultat du RN déterminant au second tour A en croire les ultimes projections dévoilées entre les deux tours, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains devrait s'assurer entre 210 et 250 sièges à l'issue des élections législatives. Ce qu'on appelait encore la Nupes il y a peu devrait accaparer entre 170 et 200 sièges. Les candidats de la majorité présidentielle pourraient garder entre 95 et 125 sièges. Il faudra bien évidemment prendre en compte les caractéristiques locales. Avec 39,25% des votes, Laurent Jacobelli (Rassemblement National) a pris les devants à Tressange, dimanche 30 juin au soir du premier tour des élections législatives. Céline Leger (Front populaire) recueillait 26,42%. Ensuite, Samuel Zonato (Majorité présidentielle) décrochait 23,53% des votants. La première place était la même à l'échelle de la 8ème circonscription de la Moselle, Laurent Jacobelli glanant cette fois 46,36%, devant Céline Leger avec 28,98% et Samuel Zonato avec 15,72%.

19:21 - Que retenir des élections européennes à Tressange au niveau de l'abstention ? Au cours des rendez-vous électoraux antérieurs, les 2 415 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. À Tressange, le taux d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 a atteint 33,86%, inférieur de 18 points à celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention s'élevait effectivement à 51,42% des électeurs de Tressange, à comparer avec une abstention de 55,38% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 20% à 12 h et 45% à 17 heures.

18:35 - À Tressange, quelle influence aura la participation sur les résultats des législatives 2024 ? À Tressange, le niveau de participation constitue indiscutablement un facteur clé des élections législatives. Le pourcentage de votants à Tressange pour le premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 66,14%, dimanche dernier. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 76,11% dans la commune. La participation était de 74,38% au deuxième tour, ce qui représentait 1 225 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 41,14% au premier tour. Au second tour, 37,7% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Tressange ? La flambée des prix des matières premières qui plombe le budget des familles est susceptible de renforcer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Tressange.

17:29 - Élections à Tressange : l'impact des caractéristiques démographiques Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Tressange, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 2 383 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 62 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 709 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (88,75%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. La présence de 195 résidents étrangers favorise son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 37 209 €/an, la commune défend une stabilité économique malgré les défis. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Tressange contribue à façonner l'avenir de la France.