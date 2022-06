Résultat de la législative à Ferrières-en-Gâtinais : en direct

12/06/22 11:18

10 candidats sont sur la ligne de départ dans la seule circonscription de Ferrières-en-Gâtinais ce 12 juin 2022, pour le 1er round des législatives 2022. Un nombre d'impétrants au niveau des autres circonscriptions (10 candidatures en moyenne). Et les 2635 habitants de la cité auront jusqu'à 19 heures pour se rendre dans le bureau de vote et se prononcer pour cette première manche.

Les habitants de Ferrières-en-Gâtinais (45) prendront à nouveau la direction de leur bureau de vote en 2022. Ils devront participer aux élections législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ? A l'occasion de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 32,8% des votes au premier tour à Ferrières-en-Gâtinais, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier de la Banque Rothschild et le fondateur de "La France Insoumise" avaient obtenu 22,4% et 17,5% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Ferrières-en-Gâtinais grâce à 54,1% des suffrages, laissant donc 45,9% des voix à Emmanuel Macron.