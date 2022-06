Résultat des législatives à Feuquières-en-Vimeu - Election 2022 (80210) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Feuquières-en-Vimeu

Le résultat des élections législatives 2022 à Feuquières-en-Vimeu est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Somme

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Feuquières-en-Vimeu. La candidature Les Républicains décroche la première place chez les 1930 citoyens inscrits dans la 3ème circonscription de la Somme et demeurant à Feuquières-en-Vimeu. Emmanuel Maquet a rassemblé 31% des voix à l'échelle de la ville. Nicolas Lottin (Rassemblement National) recueille 28% des suffrages. A la 3e place, Arnaud Petit (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupère 20% des voix. L'issue définitive de l'élection législative au niveau de la 3ème circonscription de la Somme résultera des choix des électeurs des 193 autres communes qui lui sont rattachées. L'abstention parmi les citoyens habilités à voter dans la commune au niveau de cette circonscription s'élève à 50%.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Feuquières-en-Vimeu Nicolas Lottin Rassemblement National 30,94% 27,60% Emmanuel Maquet Les Républicains 26,57% 31,21% Albane Branlant Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,70% 14,12% Arnaud Petit Nouvelle union populaire écologique et sociale 16,68% 20,17% François Miramont Reconquête ! 2,62% 1,38% Michel Valet Divers extrême gauche 1,43% 1,80% Frédéric Devaux Ecologistes 1,28% 0,96% David Mongin Divers gauche 1,23% 0,96% Anabelle Ponsard Droite souverainiste 0,83% 1,17% Marine Massonneau Divers centre 0,71% 0,64% Marianne Finel Divers gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Feuquières-en-Vimeu Taux de participation 52,67% 50,00% Taux d'abstention 47,33% 50,00% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,05% 2,07% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69% 0,31% Nombre de votants 43 501 965

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Feuquières-en-Vimeu sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:28 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de gauche à Feuquières-en-Vimeu ? Dans les 2 bureaux de vote de Feuquières-en-Vimeu, les voix de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront sans doute déterminantes ce dimanche pour les élections législatives. Le député de Marseille avait enregistré 18,21% des suffrages en avril dernier dans la ville. Mais il faut encore y ajouter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 1,23% et 1,89% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne un total probable de 21,33% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Feuquières-en-Vimeu ? Les indicateurs nationaux des dernières semaines auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Feuquières-en-Vimeu. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La coalition de gauche soulevée par Jean-Luc Mélenchon a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. Or le premier tour de la dernière présidentielle, à Feuquières-en-Vimeu cette fois, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 37,45% des suffrages. Derrière, se hissait Emmanuel Macron à 22,79%, puis Jean-Luc Mélenchon à 18,21% et Valérie Pécresse à 5,15%. Emmanuel Macron terminait à en revanche un peu moins de 28% des voix à l'échelle du pays, contre 23,15% pour Marine Le Pen et 21,95% pour le leader de LFI. 14:30 - La participation est attendue autant que les résultats des législatives 2022 à Feuquières-en-Vimeu À Feuquières-en-Vimeu, l'une des clés des législatives 2022 sera à n'en pas douter l'étendue de l'abstention. La guerre aux portes de l'Europe est en mesure de pousser les citoyens de Feuquières-en-Vimeu (80210) à rester chez eux. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, 23,98% des personnes aptes à voter dans la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 26,56% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017. 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Feuquières-en-Vimeu au premier tour des législatives ? Plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le taux de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, moins qu'en 2012. L'observation des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette localité. Durant les élections législatives de 2017, sur les 2 038 personnes en âge de voter à Feuquières-en-Vimeu, 53,43% étaient allées voter au premier tour. La participation était de 45,04% au round numéro deux. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives 2022 à Feuquières-en-Vimeu Pour ces nouvelles élections à Feuquières-en-Vimeu, les 2 bureaux de vote (de Salle Socioculturelle à Salle Conseil Municipal) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour dépouiller les bulletins. Ce sont 11 candidats qui s'affrontent dans l'unique circonscription correspondant à la cité.

Législatives 2022 à Feuquières-en-Vimeu : les enjeux

Comme partout en France, les citoyens de Feuquières-en-Vimeu (80) seront amenés à contribuer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Durant la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 37,5% des votes au premier tour à Feuquières-en-Vimeu, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel président et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 22,8% et 18,2% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Feuquières-en-Vimeu grâce à 58,2% des suffrages. Emmanuel Macron avait obtenu 41,8% des votes. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de s'approprier un fauteuil de député dans cette circonscription ?