Résultat de la législative à Figeac : en direct

12/06/22 17:13

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Figeac sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:13 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Figeac ? Lors de la dernière échéance, à Figeac, Emmanuel Macron remportait la tête du vote au premier round de la présidentielle avec 28,11% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 26,85%, puis Marine Le Pen avec 15,1% et Jean Lassalle avec 5,34%. Les indications nationales des dernières semaines viendront probablement remettre en question ce paysage lors des législatives dans la commune. Or la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour l'audiovisuel public). Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. 14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Figeac ? La participation sera indéniablement l'une des clés des élections législatives à Figeac. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 29,11% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 25,75% au premier tour. Les études montrent que l'abstention est fréquemment supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle évoluer pour des législatives ? 11:30 - La participation à Figeac peut-elle encore descendre à l'occasion des législatives ? La proclamation des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le taux d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : le taux de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Au cours des dernières années, les 10 456 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, lors des législatives, le taux d'abstention avait représenté 51,79% au premier tour dans la commune à Figeac. Le taux d'abstention était de 46,11% au deuxième tour. 09:30 - On peut faire son choix jusqu'à 19 heures à Figeac pour ces législatives Les résultats des législatives 2022 à Figeac vont théoriquement être connus assez rapidement après la fermeture du seul bureau de vote, la ville ne représentant qu'une seule circonscription. Le décompte des suffrages devrait commencer à 19 heures, au moment de la fermeture, et on saura rapidement qui des 12 candidats est qualifié pour le deuxième tour.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Figeac comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription du Lot

Tête de liste Liste Roland Astoul Divers droite Louis Bontemps Les Républicains Bruno Lucas Divers gauche Armelle Le Gloannec Rassemblement National Huguette Tiegna Ensemble ! (Majorité présidentielle) Frédéric Barbier Damiette Divers Thierry Grossemy Nouvelle union populaire écologique et sociale Christophe Proença Divers gauche Alain Millard Divers extrême gauche Alexis Forestié Divers gauche Stanislas Salauze Reconquête ! Marie-Michèle Viau Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Figeac : les enjeux

Durant l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 28,1% des suffrages au premier tour à Figeac. Celui qui était candidat à un nouveau mandat avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 26,9% et 15,1% des voix. Le choix des électeurs de Figeac était resté égal au second tour au profit d'Emmanuel Macron (68,1% des suffrages), abandonnant donc 31,9% des suffrages à Marine Le Pen. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président récemment réélu pourra-t-il compter sur cette ville pour remporter la majorité des députés de l'Assemblée ? Comme partout dans l'Hexagone, les 10 456 habitants de Figeac (46100) seront amenés à contribuer à l'élection de leur député les 12 et 19 juin 2022.