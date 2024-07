Résultat des législatives 2024 à Biars-sur-Cère (46130) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le Nouveau Front populaire a fortement évolué par rapport à la Nupes il y a deux ans Le Nouveau Front populaire qui se présente cette fois a fait une percée lors des élections législatives, avec 28,06% à l'échelle nationale, contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui introduit de nouveau une option de gauche dans ce second tour dans les isoloirs. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Biars-sur-Cère, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 41,31% des votes dans la localité. Un chiffre qui a bondi par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (16,42%). Il faudra désormais atteindre 27,91% pour faire mieux que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - En 2 ans, le RN a gagné 20 points à Biars-sur-Cère L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. L'évolution du parti, qui se chiffre déjà à 20 points à Biars-sur-Cère entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet être monté encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. De quoi prévoir une implantation solide du parti dans la commune, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Biars-sur-Cère Le résultat du scrutin législatif de 2022 peut aussi sembler un élément à mettre en parallèle au moment du second tour. Avec 44,73% à Biars-sur-Cère, le binôme Divers gauche avait en revanche été gagnant par les électeurs de la ville au premier tour des législatives à l'époque. La commune n'étant déjà couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Christophe Proença (Divers gauche) finalement en tête localement, avec 51,98%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 27,91%.

20:05 - Un rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Biars-sur-Cère Grâce à 41,31% des votes, Christophe Proença (Front populaire) a pris la pôle position à Biars-sur-Cère, le 30 juin 2024 à l'occasion du premier round de l'élection législative. Gérard Raymond Blanchet (Rassemblement National) et Huguette Tiegna (Ensemble ! - Majorité présidentielle) suivaient en décrochant, dans l'ordre, 34% et 20,38% des électeurs. Christophe Proença était aussi en tête dans la 2ème circonscription du Lot dans son ensemble, avec cette fois 38,22%, devant Gérard Raymond Blanchet avec 30,38% et Huguette Tiegna avec 26,96%.

19:21 - Participation à Biars-sur-Cère : un sursaut par rapport au scrutin européen Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des précédentes consultations politiques ? Comme spécifié dans le précédent post, le taux d'abstention au 1er round des élections législatives à Biars-sur-Cère a été de 30,49%, plus bas que celui des dernières européennes. A l'occasion du scrutin européen du mois de juin 2024, 46,19% des personnes en âge de participer à une élection à Biars-sur-Cère avaient effectivement déserté les urnes, contre une abstention de 45,43% lors du scrutin de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle s'élevait à 20% à 12 h et 45% à 17 heures.

18:35 - À Biars-sur-Cère, les chiffres de l'abstention au second tour seront un élément déterminant À Biars-sur-Cère, l'un des facteurs forts de ces élections législatives 2024 est immanquablement le niveau d'abstention. L'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 à Biars-sur-Cère était de 30,49%. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 20,9% des électeurs inscrits dans la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 24,38% au deuxième tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 46,08% au premier tour. Au second tour, 44,96% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Biars-sur-Cère ?

17:29 - Élections législatives à Biars-sur-Cère : un éclairage démographique Dans la commune de Biars-sur-Cère, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des législatives ? Le taux de chômage à 11,11% peut agir sur les inquiétudes des habitants en matière de politiques sur l'emploi. Avec une densité de population de 573 habitants/km² et 43,02% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Un salaire moyen mensuel net de 2040,34 € par mois montre l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 743 votants. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 9,01% et d'une population étrangère de 6,21% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation à Biars-sur-Cère mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 36,68% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.