Résultat de la législative à Flers : en direct

12/06/22 17:11

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Flers sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:11 - Les enquêtes d'opinion, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Flers ? Les indicateurs nationaux des dernières heures s'appliqueront probablement sur le résultat des législatives à Flers. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à arriver à 1 petit point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), avec un Rassemblement national troisième, au-dessus de 19%. Lors du dernier scrutin, à Flers, Emmanuel Macron avait pu grimper à meilleure place au premier round de l'élection avec 31,68% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 23,79%. Suivaient Marine Le Pen à 21,2% et Valérie Pécresse, quatrième à 4,59%. 14:30 - La participation reste la grande inconnue de ces législatives 2022 à Flers L'une des clés de ce scrutin législatif sera incontestablement la participation à Flers. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 33,53% dans l'agglomération, contre un taux d'abstention de 33,32% au premier tour. L'inflation et ses répercussions sur le quotidien des ménages pourraient entre autres dépouiller les isoloirs de leurs citoyens à Flers (61100). 11:30 - Le score de la participation lors des législatives 2022, un élément essentiel à Flers ? Comment votent le plus souvent les habitants de cette agglomération ? Cinq années plus tôt, au moment des élections législatives, 56,17% des personnes en âge de voter à Flers avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. L'abstention était de 53,27% pour le deuxième tour. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Les législatives se terminent à 18 heures à Flers Les éléments de contexte de ces législatives 2022 à Flers sont limpides : la commune ne couvre qu'une seule circonscription où s'affrontent 10 candidats. Un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions de France. Autre point clé: les votants auront jusqu'à 18 heures en fin de journée pour gagner les urnes. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour limiter le nombre d'abstentionnistes.

Résultat des élections législatives 2022 à Flers

Les élections législatives 2022 auront lieu à Flers comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de l'Orne

Tête de liste Liste Jérôme Nury Les Républicains Vincent Beaumont Divers centre Solène Gibault Ensemble ! (Majorité présidentielle) Claire-Emmanuelle Gauer Reconquête ! Aymeric Yver Droite souverainiste Arnaud Gautier Divers extrême gauche Anthony Frémont Rassemblement National Mehdi Khemari Nouvelle union populaire écologique et sociale Marc Cléris Divers centre Didier Durandy Divers

Législatives 2022 à Flers : les enjeux

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 31,68% des votes au premier tour à Flers, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône et l'ancienne députée européenne avaient obtenu 23,79% et 21,20% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Flers avec 64,43% des votes, abandonnant ainsi à Marine Le Pen 35,57% des suffrages. Avec un premier tour en sa faveur il y a deux mois, le président des Français pourra-t-il s'appuyer sur cette agglomération pour avoir une majorité de l'hémicycle ? Comme partout dans le pays, les 15 141 électeurs de Flers (61100) seront invités à contribuer aux législatives les 12 et 19 juin 2022.