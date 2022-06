Résultat de la législative à Flixecourt : en direct

12/06/22 11:23

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens vivant à Flixecourt ( Somme ) seront amenés à contribuer à l'élection de leur député comme partout en France. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et le RN auront-ils la possibilité de s'emparer d'un siège de député dans cette circonscription ? Lors de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 44,3% des votes au premier tour à Flixecourt, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti La République En Marche et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 18,7% et 15,5% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Flixecourt avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui accordant 65,2% des voix, laissant donc à Emmanuel Macron 34,8% des suffrages.