Résultat de la législative à Floing : 2e tour en direct

19/06/22 19:23

Au fil des consultations démocratiques précédentes, les 2391 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 22,51% dans la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 25,3% au premier tour. Plus de la moitié des votants n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au second tour cette année ? Le week-end dernier, 43,92% des inscrits sur les listes électorales de Floing s'étaient rendus dans l'isoloir.

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La Nupes menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains garderaient entre 40 et 65 députés. Il faut bien entendu tenir compte des caractéristiques locales, comme par exemple à Floing. Lors du 1er round de la législative, dimanche 12 juin 2022, les habitants de Floing ont plébiscité la candidature Divers droite qu'ils ont gratifiée de 50,61% des voix. En 2e place, la candidature Rassemblement National obtient 19,24% des votes. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 14,05% des votes.

Un des paramètres clés de ces législatives, en France, sera le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. À Floing, le candidat de la gauche réunie avait enregistré 14,05% des suffrages il y a une semaine. Mais ce premier résultat est cependant à évaluer au regard des votes de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de la présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 14,66%, 2,46%, 1,47% et 1,88% le 10 avril. Ce qui donnait un total qui aurait dû s'approcher de 20,47% pour la coalition LFI-PS-EELV-PC.

Les citoyens de Floing ( Ardennes ) reprendront le chemin des urnes en 2022 : ils seront priés de contribuer à l'élection des députés français qui aura lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Vers quel candidat iront-ils ? Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 35,1% des voix au premier tour à Floing, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 26,8% et 14,7% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Floing avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui conférant 54,6% des votes, cédant ainsi 45,4% des votes à Emmanuel Macron. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils capables de s'emparer d'un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ?