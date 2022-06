Résultat de la législative à Floing : en direct

12/06/22 11:08

Il y a déjà plusieurs heures qu'on vote à Floing et il y a encore du temps pour se rendre à l'isoloir puisque l'unique bureau de vote de la ville sera ouvert jusqu'à 18 heures. Ce sont 8 hommes et femmes qui sont candidats dans la circonscription unique correspondant à la commune, un nombre plutôt inférieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Les citoyens de Floing ( Ardennes ) reprendront le chemin des urnes en 2022 : ils seront priés de contribuer à l'élection des députés français qui aura lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Vers quel candidat iront-ils ? Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 35,1% des voix au premier tour à Floing, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 26,8% et 14,7% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Floing avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui conférant 54,6% des votes, cédant ainsi 45,4% des votes à Emmanuel Macron. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils capables de s'emparer d'un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ?