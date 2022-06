Résultat de la législative à Florange : en direct

17:14 - Les enquêtes des sondeurs, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Florange ?

Al'issue de la dernière élection, à Florange, Marine Le Pen achevait la course en pôle position avec 31,46% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 28,58%. On trouvait plus loin Emmanuel Macron, troisième à 21,26% et Éric Zemmour à 6,13%. Par contre en France, Emmanuel Macron terminait cette première étape avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les indications nationales des ultimes semaines viendront peut-être remettre en question ce paysage et donc le résultat des législatives dans la commune au 1er tour, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or la majorité a baissé à un cheveu du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages ce vendredi soir (28% contre 27% dans le sondage Elabe des 3 et 6 juin). Le RN, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%.