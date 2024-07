Résultat des législatives 2024 à Fameck : les premiers chiffres du 2e tour

18:28 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention sont attendus à Fameck

L'un des critères déterminants de ce scrutin législatif est à n'en pas douter le taux d'abstention. Le pourcentage de participation à Fameck pour le 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 56,01%, dimanche dernier. Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 61,52% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec une participation de 66,5% au premier tour, ce qui représentait 6 485 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 33,02% au premier tour et 33,39% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Fameck ? Les populations des communes de petite taille se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il changer pour les législatives à Fameck ?