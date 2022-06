Résultat de la législative à Flourens : 2e tour en direct

En direct

18:49 - Le bloc LFI-PS-EELV 2e pour ces législatives à Flourens Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Flourens, la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés avait atteint un haut niveau avant cette 2ème étape des élections législatives. Cet électorat a donc son importance aujourd'hui. Ce score est tout de même à analyser au regard des voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après l'élection présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 21,63%, 6,17%, 3,13% et 3,21% le 10 avril. Ce sont donc 34,14% de votants en réalité que pouvait viser la coalition de gauche pour ces législatives à Flourens.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle l'emporter à Flourens ? Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 députés. Le Rassemblement national pourrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités locales. Avec 33,62% des votes, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Flourens dimanche 12 juin 2022 au soir du premier tour de la législative. Elle a précédé les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Les Républicains qui recueillent dans l'ordre 27,77% et 15,47% des suffrages.

13:30 - La participation sera scrutée autant que les résultats aux législatives 2022 à Flourens Plus de la moitié des électeurs n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au second tour cette année ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée au second round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 heures. Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des précédentes consultations démocratiques. A l'occasion des législatives de 2017, 54,9% des personnes en capacité de voter à Flourens avaient pris part à l'élection au round numéro deux, ce qui représentait 740 votants sur les 1361 personnes inscrites sur les listes électorales.