Résultat de la législative à Flourens : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Flourens dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:09

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Flourens sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:09 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives à Flourens reste la participation À Flourens, le niveau d'abstention constituera incontestablement l'un des facteurs clés du scrutin législatif 2022. La flambée des prix qui alourdit le budget des foyers français, cumulée avec les incertitudes liées à la situation géopolitique actuelle seraient notamment en mesure de détourner l'attention des électeurs de Flourens (31130) du vote. Lors du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 361 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 16,46% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 13,89% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Flourens lors des législatives ? Au cours des dernières années, les 2 046 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, pendant les législatives, 45,1% des électeurs de Flourens avaient boudé les urnes au premier tour. L'abstention était de 36,57% pour le deuxième round. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? Pour rappel, au niveau du pays en 2017, l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. 09:30 - A quelle heure se terminent les législatives à Flourens ? Les caractéristiques de ces législatives à Flourens sont simples : la cité ne couvre qu'une seule circonscription où sont en lice 12 candidats. Un niveau un peu plus élevé que celui du reste du pays. Autre point clé: les votants ont jusqu'à 18 heures pour remplir leur devoir de citoyen. L'horaire de clôture du bureau de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour favoriser la mobilisation.

Résultat des élections législatives 2022 à Flourens

Les élections législatives 2022 auront lieu à Flourens comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Haute-Garonne

Tête de liste Liste Stéphanie Alarcon Rassemblement National Benoît Calmels Ecologistes Agathe Roby Nouvelle union populaire écologique et sociale Corinne Vignon Ensemble ! (Majorité présidentielle) David Saforcada Divers gauche Malena Adrada Divers extrême gauche Laurence Arribagé Les Républicains Olivier de Guyenro Divers droite Clément Sanvisens Ecologistes Camille Dulon Reconquête ! Patrice Mur Parti radical de gauche André Michel Lignier Divers gauche

Législatives 2022 à Flourens : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Flourens (31130) ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin 2022. Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 32,8% des voix au premier tour à Flourens, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Celui qui joua le rôle de 3e homme lors de l'élection présidentielle de 2022 et l'ex-députée européenne avaient obtenu 21,6% et 12,7% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Flourens grâce à 71,4% des voix, abandonnant donc 28,6% des suffrages à Marine Le Pen. Le président nouvellement réélu sera-t-il capable d'obtenir la majorité à l'Assemblée nationale au vu des votes qu'il a recueillis dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ?