Résultat des législatives à Fontaine - Election 2022 (38600) [PUBLIE]

12/06/22 21:43

Attention, le résultat de l'élection législative dans la 3ème circonscription de l'Isère peut toujours basculer si les électeurs des 4 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux de Fontaine.

Au sein de la 4ème circonscription de l'Isère, les 5227 électeurs de Fontaine se sont prononcés pour la candidate Nouvelle union populaire écologique et sociale. La participation parmi les habitants habilités à fréquenter les bureaux de vote dans la commune au niveau de la 4ème circonscription de l'Isère s'élève à 43%, ce qui représente 2 272 votants. Au sein de la commune, Marie-Noëlle Battistel a accumulé 50% des voix. Fanny Lacroix (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) ramasse 18% des voix. Olivier Guyot (Rassemblement National) capte 17% des votes. Ces données ne représentent toutefois pas la totalité des votes au niveau de la 4ème circonscription de l'Isère : 102 autres communes contribuent effectivement au résultat de la législative dans cette circonscription électorale.

Bienvenue dans cette page spéciale sur les législatives 2022 à Fontaine. 2 circonscriptions scindent la commune et rassemblent 19 candidats pour ce premier tour d'élection, ce dimanche. Les isoloirs vont fermer leurs portes à 19 heures ce soir, une heure décalée pour offrir au à la plus grande part d'électeurs de venir voter.

Le niveau d'abstention sera l'un des critères décisifs de ces législatives 2022 à Fontaine. Les populations des grandes et moyennes communes votent couramment moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'inverser pour des législatives ? En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 31,64% des électeurs de la ville. L'abstention était de 27,02% au premier tour. En proportion, au niveau de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.

À Fontaine, Jean-Luc Mélenchon avait pu grimper à la meilleure place de la dernière présidentielle avec 33,62% des voix au premier tour, devant Emmanuel Macron à 22,8%. Arrivaient ensuite, avec 19,82%, Marine Le Pen et enfin, à 5,84%, Éric Zemmour. Les mouvements nationaux des ultimes semaines boulverseront probablement ce paysage lors des législatives dans la ville ce dimanche. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à descendre à un petit point avant la trêve, avec un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%.

Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était déroulée seulement à Fontaine. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 5,33% et 2% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne un total probable de 40,95% pour le bloc LFI-PS-EELV.

Quel candidat les habitants de Fontaine fixeront-ils en pole position des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ? Pendant la présidentielle 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait amassé 34% des voix au premier tour à Fontaine, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'ancien banquier de chez Rothschild et l'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 23% et 20% des suffrages. Emmanuel Macron était, 15 jours plus tard, arrivé en tête du second tour en réunissant 64% des votes face à Marine Le Pen (36%). Les administrés de cette agglomération se fieront-ils à nouveau à Jean-Luc Mélenchon comme au premier tour de la présidentielle et voteront-ils en faveur de la coalition de partis de gauche aux prochaines élections ?