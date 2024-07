Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors du second tour des législatives à Sassenage ? Dans l'agglomération, dimanche, 26,35% des électeurs se sont abstenus au premier tour des élections législatives 2024. Au second tour de l'élection présidentielle, 22,33% des personnes en âge de voter dans l'agglomération avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 18,43% au premier tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 48,81% au premier tour. Au second tour, 51,47% des citoyens ne se sont pas déplacés. La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des ménages serait par exemple capable de pousser les citoyens de Sassenage à ne pas rester chez eux.

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Sassenage

Les données démographiques et socio-économiques de Sassenage révèlent des tendances nettes qui pourraient peser sur les résultats des législatives. Avec 48,15% de population active et une densité de population de 875 habitants/km², ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de chômeurs à 8,26% pourrait agir sur les inquiétudes des électeurs quant aux mesures sur l'emploi. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (85,22%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 4 141 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,72%) révèle des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,47%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Sassenage mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,8% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.